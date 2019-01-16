IBU на ближайшем исполкоме обсудит проведение «Гонки чемпионов» в Тюмени - Советский спорт
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Биатлон16 января 2019 14:12Источник: Информационное Агентство России ТАССАвтор: Сметанникова Дарья

IBU на ближайшем исполкоме обсудит проведение «Гонки чемпионов» в Тюмени

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев не исключил вариант проведения «Гонки чемпионов» в Тюмени.

На ближайшем исполкоме Международного союза биатлонистов (IBU) планируется рассмотрение возможного проведения «Гонки чемпионов» в Тюмени. Об этом сообщает ТАСС.

Проблемой проведения гонки является запрет на международные старты, который был наложен на Россию в декабре 2017 года.

Россия также лишена права голоса на конгрессе IBU и права выдвигать кандидатов на выборы организации.

«Гонка чемпионов» проводилась в России с 2011 по 2016 год.

#международный союз биатлонистов (ibu)#драчев владимир#гонка чемпионов
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