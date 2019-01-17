Екатерина Юрлова-Перхт: Если у Фуркада есть вопросы, Логинов готов ответить на них глаза в глаза

Биатлон 17 января 2019 13:55 Источник: «Р-Спорт» Автор: Липкин Антон

Российского биатлониста критикуют из-за допингового прошлого.

Российская биатлонистка Екатерина Юрлова-Перхт высказалась о критике в адрес Александра Логинова, которому после его успешных результатов припоминают двухлетнюю дисквалификацию за применение допинга.

«Мне кажется абсолютно правильной в этом отношении позиция самого Саши: он не видит никакого смысла отвечать Мартену Фуркаду или Себастьяну Самуэльссону через прессу или социальные медиа, – приводит «Р-Спорт» слова Юрловой. – Он правильно сказал: если Фуркаду или кому-то еще это действительно нужно, мы можем решить этот вопрос в рамках того же IBU.

Организовать пресс-конференцию, например, на которую он готов прийти с переводчиком и спросить напрямую у Фуркада, в чем тот видит проблему.

Если у Мартена есть к нему вопросы, Саша готов на них ответить. Но только в том случае, если эти вопросы будут заданы ему лично, глаза в глаза, а не донесены окольными путями, как это происходит сейчас».

Напомним, после четырех этапов 26-летний российский биатлонист занимает второе место в общем зачете.