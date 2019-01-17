Александр Поварницын: Перед стартом не мог найти свои лыжи

Биатлон 17 января 2019 16:33 Источник: Союз биатлонистов России (СБР) Автор: Липкин Антон

Российский биатлонист выиграл сокращенную индивидуальную гонку на Кубке IBU.

Российский биатлонист Александр Поварницын прокомментировал победу в сокращенной индивидуальной гонке на пятом этапе Кубка IBU в Арбере (Германия).

«Перед стартом я нервничал, поскольку не мог найти свои лыжи, – приводит слова 24-летнего Поварницына официальный сайт Союза биатлонистов России. – Мне пришлось совершить рывок до вакс-кабины, чтобы забрать их и успеть к старту, однако лыжи были подготовлены великолепно, и помогли показать на дистанции высокую скорость».

Напомним, дистанция гонки составила 15 километров, а за каждый промах биатлонисты получали дополнительные 45 секунды вместо одной минуты при обычном 20-километровом формате.

Поварницын не промахнулся ни разу и опередил более чем на минуту немца Лукаса Фратшера.