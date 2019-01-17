Александр Поварницын: Перед стартом не мог найти свои лыжи - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонБокс/ММАТеннисБаскетболЛучшее за год

Рубрики

НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняИтоги года 2018

Виды спорта

Авто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Биатлон17 января 2019 16:33Источник: Союз биатлонистов России (СБР)Автор: Липкин Антон

Александр Поварницын: Перед стартом не мог найти свои лыжи

Российский биатлонист выиграл сокращенную индивидуальную гонку на Кубке IBU.

Российский биатлонист Александр Поварницын прокомментировал победу в сокращенной индивидуальной гонке на пятом этапе Кубка IBU в Арбере (Германия).

«Перед стартом я нервничал, поскольку не мог найти свои лыжи, – приводит слова 24-летнего Поварницына официальный сайт Союза биатлонистов России. – Мне пришлось совершить рывок до вакс-кабины, чтобы забрать их и успеть к старту, однако лыжи были подготовлены великолепно, и помогли показать на дистанции высокую скорость».

Напомним, дистанция гонки составила 15 километров, а за каждый промах биатлонисты получали дополнительные 45 секунды вместо одной минуты при обычном 20-километровом формате.

Поварницын не промахнулся ни разу и опередил более чем на минуту немца Лукаса Фратшера.

#кубок ibu#мужская сборная россии по биатлону#поварницын александр
О редакции
Политика конфиденциальности
Реклама на сайте
Правовая информация
Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика
Мобильное приложение

Новости спорта