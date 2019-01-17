Васнецова – десятая в сокращенной индивидуальной гонке на Кубке IBU

Биатлон 17 января 2019 17:06 Источник: «Советский спорт» Автор: Сметанникова Дарья

В немецком Арбере состоялась сокращенная индивидуальная гонка в рамках пятого этапа Кубка IBU.

Победу в гонке одержала украинская биатлонистка Юлия Журавюк. Второй стала шведка Шардин Сло, третьй – ее соотечественница Элизабет Хегберг.

Лучшим из россиянок стала Валерия Васнецова, которая финишировала десятой с четырьмя промахами на огневых рубежах.

Арбер, Германия

Кубок IBU. Пятый этап

Женщины. Сокращенная индивидуальная гонка. 12,5 км

1. Юлия Журавок (Украина) — 36.47,0 (0).

2. Шардин Слоф (Швеция) — +1.01,9 (1).

3. Элизабет Хегберг (Швеция) — +1.38,7 (3)...

10. Валерия Васнецова (Россия) — +2,53.0 (4)...

12. Наталья Гербулова (Россия) — +3.15,9 (6)...

18. Виктория Сливко (Россия) — +3.51,5 (5)...

24. Елизавета Каплина (Россия) — +4.13,4 (5)...

26. Тамара Воронина (Россия) — +4.30,6 (6)...

39. Кристина Ильченко (Россия) — +5.43,1 (8).