Васнецова – десятая в сокращенной индивидуальной гонке на Кубке IBU

В немецком Арбере состоялась сокращенная индивидуальная гонка в рамках пятого этапа Кубка IBU.
Победу в гонке одержала украинская биатлонистка Юлия Журавюк. Второй стала шведка Шардин Сло, третьй – ее соотечественница Элизабет Хегберг.
Лучшим из россиянок стала Валерия Васнецова, которая финишировала десятой с четырьмя промахами на огневых рубежах.
Арбер, Германия
Кубок IBU. Пятый этап
Женщины. Сокращенная индивидуальная гонка. 12,5 км
1. Юлия Журавок (Украина) — 36.47,0 (0).
2. Шардин Слоф (Швеция) — +1.01,9 (1).
3. Элизабет Хегберг (Швеция) — +1.38,7 (3)...
10. Валерия Васнецова (Россия) — +2,53.0 (4)...
12. Наталья Гербулова (Россия) — +3.15,9 (6)...
18. Виктория Сливко (Россия) — +3.51,5 (5)...
24. Елизавета Каплина (Россия) — +4.13,4 (5)...
26. Тамара Воронина (Россия) — +4.30,6 (6)...
39. Кристина Ильченко (Россия) — +5.43,1 (8).