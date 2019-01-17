Анатолий Алябьев: Пусть Логинов даже не думает извиняться – кто они вообще такие

Биатлон 17 января 2019 17:35 Источник: ТАСС Автор: Липкин Антон

Российского биатлониста критикуют из-за допингового прошлого.

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Анатолий Алябьев высказался о критике в адрес лидера сборной России Александра Логинова, которому другие биатлонисты припоминают допинговое прошлое.

«Пусть Логинов даже не думает извиняться перед кем-то – это исключено, кто они вообще такие? – приводит ТАСС слова Алябьева. – Правильно Дмитрий Губерниев говорит: «Им что, еще ботинки поцеловать?».

Он свое отработал, дисквалификацию прошел с достоинством, парень и так все переживает, какие еще извинения? Пусть они нас уважают, а то привыкли топтать ногами.

Логинову нужно показывать все только результатом, и он это может. Конечно, он переживает за все это, тем более такую обстановку нехорошую нагнетают».

Напомним, 26-летний Логинов отбыл двухлетнюю дисквалификацию после положительного результата допинг-пробы на эритропоэтин.

В нынешнем сезоне он занимает второе место в общем зачете Кубка мира.