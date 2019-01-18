Три биатлонистки победной эстафеты Оберхофа не побегут гонку в Рупольдинге - Советский спорт
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Биатлон18 января 2019 15:57Источник: Союз биатлонистов России (СБР)Автор: Сметанникова Дарья

Три биатлонистки победной эстафеты Оберхофа не побегут гонку в Рупольдинге

Пресс-служба Союза биатлонистов России опубликовала состав женской сборной России на эстафету на пятом этапе Кубка мира в Рупольдинге.

Тренерский штаб сборной России включил в состав команды Анастасию Морозову, Светлану Миронову, Ирину Старых и Екатерину Юрлову-Перхт.

Напомним, что на прошедшем этапе Кубка мира в Оберхофе россиянки в составе Евгении Павловой, Маргариты Васильевой, Ларисы Куклиной и Екатерины Юрловой-Перхт одержали победу.

Женская эстафета в Рупольдинге состоится 19 января в 16:30 мск.

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