Три биатлонистки победной эстафеты Оберхофа не побегут гонку в Рупольдинге

Пресс-служба Союза биатлонистов России опубликовала состав женской сборной России на эстафету на пятом этапе Кубка мира в Рупольдинге.
Тренерский штаб сборной России включил в состав команды Анастасию Морозову, Светлану Миронову, Ирину Старых и Екатерину Юрлову-Перхт.
Напомним, что на прошедшем этапе Кубка мира в Оберхофе россиянки в составе Евгении Павловой, Маргариты Васильевой, Ларисы Куклиной и Екатерины Юрловой-Перхт одержали победу.
Женская эстафета в Рупольдинге состоится 19 января в 16:30 мск.