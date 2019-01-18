Биатлон 18 января 2019 15:57 Источник: Союз биатлонистов России (СБР) Автор: Сметанникова Дарья

Три биатлонистки победной эстафеты Оберхофа не побегут гонку в Рупольдинге

Пресс-служба Союза биатлонистов России опубликовала состав женской сборной России на эстафету на пятом этапе Кубка мира в Рупольдинге.