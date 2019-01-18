Тренер сборной Норвегии: Обсуждение Логинова – это чистая заслуга СМИ

Биатлон 18 января 2019 17:31 Источник: «Р-Спорт» Автор: Сметанникова Дарья

Ряд спортсменов требует от Логинова извинений за нарушение антидопинговых правил в 2013 году, за которое он отбыл двухлетнюю дисквалификацию.

Тренер мужской сборной Норвегии Зигфрид Мазе прокомментировал травлю Логинова.

«На мой взгляд, это чистая заслуга СМИ, что так называемая «тема Логинова» вообще сейчас обсуждается. Я уважаю IBU и WADA, которые принимают решения: сначала Логинов был уличен в применении допинга, затем был отстранен от спорта на два года, и сейчас по правилам он может снова выступать.

Если есть люди, которые не согласны с этим, в таком случае они должны обратиться в свою спортивную федерацию, выдвинуть президенту предложение о голосовании в пользу изменения правил, а не жаловаться журналистам направо и налево, что только ухудшает ситуацию. Им стоит обратиться в IBU или в WADA и попытаться изменить правила, с которыми не согласны. Это мое мнение», - цитирует Мазе «Р-Спорт».