Чемпион ОИ-2006 Реш объявил о завершении спортивной карьеры

Биатлон 18 января 2019 18:38 Источник: Телеканал «Матч ТВ» Автор: Сметанникова Дарья

Немецкий биатлонист Михаэль Реш, выступающий за сборную Бельгии, завершил спортивную карьеру после эстафеты на этапе Кубка мира в Рупольдинге.

Сборная Бельгии заняла 19-е место в эстафете. 35-летний Реш объявил о завершении карьеры перед началом Кубка мира.

«Эстафетная гонка стала моей последней в качестве профессионального спортсмена. В марте я впервые стану отцом и это стало основной причиной ухода», - сказал Реш в эфире «Матч ТВ».

Напомним, что из-за непопадания в сборную Германии, Реш решил выступать за бельгийскую команду. Его главным достижением является золотая медаль в составе немецкой команды в эстафете на Олимпиаде в Турине.