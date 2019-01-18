Сергей Тарасов: Малышко второй доппатрон вообще нельзя брать, а он на круг зашел

Биатлон 18 января 2019 19:16 Источник: «Советский спорт» Автор: Волохов Юрий

Мужская сборная России заняла пятое место, победила Норвегия.

Олимпийский чемпион по биатлону Сергей Тарасов – об эстафетной гонке на 5-м этапе Кубка мира.

- Если б не штрафной круг Малышко, был шанс на медаль?

- Не могу назвать его стрельбу иначе, как безответственной. Самоуверенно начал палить, три попал, на четвертом промазал. Ну, остановись, сделай здесь паузу, а он стазу сделал пятый выстрел. Больше одного доппатрона в эстафете нельзя использовать! А он не только все доппатроны использовал, еще и на круг зашел.

- Этот круг нас и сгубил…

- Дело даже не в круге, Малышко при его скорости второй доппатрон нельзя даже брать. На финише было видно, что он не совсем готов. А Рупольдинг – такое место, если ты себя не совсем хорошо чувствуешь себя, то все это проявится. По себе могу сказать: когда был в форме – отлично выступал, а когда физические кондиции не в порядке, я после финиша несколько минут не мог подняться.