Биатлон 19 января 2019 14:04 Источник: «Советский спорт» Автор: Спирин Дмитрий

Бабиков занял третье место на этапе Кубка IBU

Российский биатлонист Антон Бабиков показал третий результат в мужском спринте на пятом этапе Кубка IBU в Арбере (Германия).