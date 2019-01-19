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Биатлон19 января 2019 14:04Источник: «Советский спорт»Автор: Спирин Дмитрий

Бабиков занял третье место на этапе Кубка IBU

Российский биатлонист Антон Бабиков показал третий результат в мужском спринте на пятом этапе Кубка IBU в Арбере (Германия).

В борьбе за бронзу он обошел соотечественника Александра Поварницына.

Победу в спринте одержал француз Аристид Бегу, второе место - у норвежца Йоханнеса Дале.

Биатлон. Кубок IBU. Пятый этап. Арбер (Германия)
Мужчины. Спринт. 10 км

1. Аристид Бегу (Франция) — 25.58,8 (1 штрафной круг)
2. Йоханнес Дале (Норвегия) — +2,0 (1)
3. Антон Бабиков +14,1 (0)
4. Александр Поварницын +14,9 (1)…
8. Вадим Филимонов +30,0 (0)…
14. Эдуард Латыпов + 49,0…
17. Василий Томшин + 1.03,1 (1)…
38. Никита Поршнев (все — Россия) +1.58,2 (3).

#бабиков антон#кубок ibu
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