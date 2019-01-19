Сливко выиграла спринт на Кубке IBU - Советский спорт
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Биатлон19 января 2019 16:20Источник: «Советский спорт»Автор: Спирин Дмитрий

Сливко выиграла спринт на Кубке IBU

Сегодня на пятом этапе Кубка IBU в немецком Арбере прошел женский спринт.

Победу одержала россиянка Виктория Сливко.

Напомним, ранее в мужской спринтерской гонке Антон Бабиков занял третье место.

Кубок IBU

5-й этап

Арбер, Германия

Женщины

Спринт

1. Виктория Сливко (Россия) – 21.29,7 (0 промахов)
2. Ингела Андерссон (Швеция) – 16,7 (1)
3. Рагнхильд Фемстейневик (Норвегия) – 19,0 (0)
4. Надин Хорхлер (Германия) – 25,8 (1)
5. Элизабет Хогберг (Швеция) – 26,4 (1)
6. Фелиция Линдквист (Швеция) – 29,2 (0)...
8. Каролине Эрдаль (Норвегия) – 39,0 (1)
9. Текла Брюн-Ли (Норвегия) – 43,8 (2)...
12. Магдалена Гвиздонь (Польша) – 55,6 (1)
13. Анна Вайдель (Германия) – 56,5 (1)...
20. Валерия Васнецова (Россия) – 1.19,0 (3)
21. Ирина Казакевич (Россия) – 1.21,1 (2)
23. Хло Шевалье (Франция) – 1.23,8 (2)
24. Елизавета Каплина (Россия) – 1.31,0 (2)...
26. Тамара Воронина (Россия) – 1.32,0 (2)...
44. Кристина Ильченко (Россия) – 2.23,3 (5).

#сливко виктория#кубок ibu
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