Тренер Гараничева: Драчев отказал мне в аккредитации на этап Кубка мира

Биатлон 21 января 2019 13:17 Источник: АСН «Тюменская Арена» Автор: Сметанникова Дарья

Личный тренер Евгения Гараничева, а также председатель тренерского совета Союза биатлонистов России Максим Кугаевский не смог аккредитоваться на шестой этап Кубка мира в Антхольце.

«Хотелось бы туда поехать. Но впервые за долгие годы у меня возникла проблема с аккредитацией. Президент СБР Владимир Драчев попросту отказал мне в ней, заявив, что председателем тренерского совета я являюсь только в нашей деревне. Видимо, придется аккредитовываться от другого, дружественного государства», - приводит слова Кугаевского «Тюменская арена».

Напомним, что этап в Антхольце пройдет с 24 по 27 января. От мужской сборной России выступят Александр Логинов, Евгений Гараничев, Матвей Елисеев, Дмитрий Малышко, Александр Поварницын, Эдуард Латыпов и Максим Цветков (запасной).