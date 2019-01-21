Тренер Гараничева: Драчев отказал мне в аккредитации на этап Кубка мира - Советский спорт
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Биатлон21 января 2019 13:17Источник: АСН «Тюменская Арена»Автор: Сметанникова Дарья

Тренер Гараничева: Драчев отказал мне в аккредитации на этап Кубка мира

Личный тренер Евгения Гараничева, а также председатель тренерского совета Союза биатлонистов России Максим Кугаевский не смог аккредитоваться на шестой этап Кубка мира в Антхольце.

«Хотелось бы туда поехать. Но впервые за долгие годы у меня возникла проблема с аккредитацией. Президент СБР Владимир Драчев попросту отказал мне в ней, заявив, что председателем тренерского совета я являюсь только в нашей деревне. Видимо, придется аккредитовываться от другого, дружественного государства», - приводит слова Кугаевского «Тюменская арена».

Напомним, что этап в Антхольце пройдет с 24 по 27 января. От мужской сборной России выступят Александр Логинов, Евгений Гараничев, Матвей Елисеев, Дмитрий Малышко, Александр Поварницын, Эдуард Латыпов и Максим Цветков (запасной).

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