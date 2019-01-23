Стал известен состав мужской сборной России на североамериканские этапы Кубка мира

Биатлон 23 января 2019 15:05 Источник: «РИА Новости» Автор: Сметанникова Дарья

Главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев назвал состав мужской команды, которая выступит на этапах Кубка мира в Северной Америке.

«На североамериканские этапы у нас из лидеров основной команды едут Александр Логинов, Евгений Гараничев, плюс те, кто хорошо выступал в Кубке IBU: Эдуард Латыпов, Александр Поварницын, Юрий Шопин и Сергей Корастылев. Для всех тех, кто не поехал, мы планируем сбор в Риднау со 2 по 18 февраля», - цитирует Хованцева РИА Новости.

«Саша, скорее всего, побежит оба этапа, просто не на всех дистанциях будет стартовать. В частности, мы решили освободить его от смешанной эстафеты и от сингл-микста. Он также выразил желание стартовать на чемпионате Европы, поэтому сразу после возвращения из США отправится в Минск. Там он тоже, скорее всего, будет участвовать не во всех видах. Будем ориентироваться уже ближе к соревнованиям по его функциональному и физическому состоянию», - добавил тренер.

Этап Кубка мира в канадском Канморе пройдет с 7 по 11 февраля, а в Солт-Лейк-Сити (США) – с 14 по 18 февраля.

Состав женской сборной России здесь.