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Биатлон23 января 2019 15:05Источник: «РИА Новости»Автор: Сметанникова Дарья

Стал известен состав мужской сборной России на североамериканские этапы Кубка мира

Главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев назвал состав мужской команды, которая выступит на этапах Кубка мира в Северной Америке.

«На североамериканские этапы у нас из лидеров основной команды едут Александр Логинов, Евгений Гараничев, плюс те, кто хорошо выступал в Кубке IBU: Эдуард Латыпов, Александр Поварницын, Юрий Шопин и Сергей Корастылев. Для всех тех, кто не поехал, мы планируем сбор в Риднау со 2 по 18 февраля», - цитирует Хованцева РИА Новости.

«Саша, скорее всего, побежит оба этапа, просто не на всех дистанциях будет стартовать. В частности, мы решили освободить его от смешанной эстафеты и от сингл-микста. Он также выразил желание стартовать на чемпионате Европы, поэтому сразу после возвращения из США отправится в Минск. Там он тоже, скорее всего, будет участвовать не во всех видах. Будем ориентироваться уже ближе к соревнованиям по его функциональному и физическому состоянию», - добавил тренер.

Этап Кубка мира в канадском Канморе пройдет с 7 по 11 февраля, а в Солт-Лейк-Сити (США) – с 14 по 18 февраля.

Состав женской сборной России здесь.

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