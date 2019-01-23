Анатолий Хованцев: Предложили Бабикову поехать на американские этапы, но он попросил время на подготовку к ЧЕ - Советский спорт
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Биатлон23 января 2019 17:51Источник: «Р-Спорт»Автор: Спирин Дмитрий

Анатолий Хованцев: Предложили Бабикову поехать на американские этапы, но он попросил время на подготовку к ЧЕ

Главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев прокомментировал отсутствие Антона Бабикова в составе команды на этапе Кубка мира в Антхольце.

- Бабикову было предложено поехать на американские этапы Кубка мира, но он попросил дать ему возможность максимально хорошо подготовиться к чемпионату Европы, то есть поехать не в Америку, а на сбор в Риднау.

Мы согласились с тем, что это более разумное решение, поэтому на этапы в США вместо Бабикова отправится Юрий Шопин, - цитирует Хованцева агентство "Р-Спорт".

Состав мужской сборной России на американские этапы здесь

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