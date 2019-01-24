Сливко стала победительницей спринта на этапе Кубка IBU, Кайшева – вторая

Биатлон 24 января 2019 13:19 Источник: «Советский спорт» Автор: Сметанникова Дарья

В швейцарском Ленцерхайде состоялся женский спринт в рамках шестого этапа Кубка IBU.

Российская биатлонистка Виктория Сливко выиграла спринт в Ленцерхайде. Второй стала еще одна россиянка Ульяна Кайшева. Тройку лучших замкнула немка Янина Хеттих.

Ленцерхайде (Швейцария)

Биатлон

Кубок IBU, шестой этап

Женщины. Спринт

1. Виктория Сливко (Россия) — 23.39,3 (0)

2. Ульяна Кайшева (Россия) — +3,7 (0)

3. Янина Хеттих (Германия) — +30,4 (0)

...5. Валерия Васнецова (Россия) — +1.09,1 (2)

...9. Елизавета Каплина (Россия) — +1.32,8 (1)

...15. Наталья Гербулова (Россия) — +1.48,5 (3)

...48. Тамара Воронина (Россия) — +4.14,9 (2)