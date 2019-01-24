Сливко – о спринте на Кубке IBU: Даже не знаю, как мне удалось победить - Советский спорт
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Биатлон24 января 2019 14:04Источник: IBUАвтор: Сметанникова Дарья

Сливко – о спринте на Кубке IBU: Даже не знаю, как мне удалось победить

Российская биатлонистка Виктория Сливко стала победительницей спринта на шестом этапе Кубка IBU в швейцарском Ленцерхайде.

«Здесь очень непростая трасса, по ходу гонки мне пришлось нелегко. Даже не знаю, как мне удалось победить. Может быть, стрельба без промахов стала ключом к успеху. Я очень рада третьей победе подряд и лидерству в общем зачете Кубка IBU», - цитирует Сливко твиттер турнира.

Второй в спринте стала еще одна россиянка Ульяна Кайшева. Третье место заняла немка Янина Хеттих.

Сегодня, 24 января, на Кубке IBU также состоится спринтерская гонка у мужчин.

#сливко виктория#кубок ibu
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