Сливко – о спринте на Кубке IBU: Даже не знаю, как мне удалось победить

Российская биатлонистка Виктория Сливко стала победительницей спринта на шестом этапе Кубка IBU в швейцарском Ленцерхайде.
«Здесь очень непростая трасса, по ходу гонки мне пришлось нелегко. Даже не знаю, как мне удалось победить. Может быть, стрельба без промахов стала ключом к успеху. Я очень рада третьей победе подряд и лидерству в общем зачете Кубка IBU», - цитирует Сливко твиттер турнира.
Второй в спринте стала еще одна россиянка Ульяна Кайшева. Третье место заняла немка Янина Хеттих.
Сегодня, 24 января, на Кубке IBU также состоится спринтерская гонка у мужчин.