Сливко – о спринте на Кубке IBU: Даже не знаю, как мне удалось победить

Биатлон 24 января 2019 14:04 Источник: IBU Автор: Сметанникова Дарья

Российская биатлонистка Виктория Сливко стала победительницей спринта на шестом этапе Кубка IBU в швейцарском Ленцерхайде.

«Здесь очень непростая трасса, по ходу гонки мне пришлось нелегко. Даже не знаю, как мне удалось победить. Может быть, стрельба без промахов стала ключом к успеху. Я очень рада третьей победе подряд и лидерству в общем зачете Кубка IBU», - цитирует Сливко твиттер турнира.

Второй в спринте стала еще одна россиянка Ульяна Кайшева. Третье место заняла немка Янина Хеттих.

Сегодня, 24 января, на Кубке IBU также состоится спринтерская гонка у мужчин.