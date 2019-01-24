Светлана Миронова: Было тяжело, поэтому я рада подняться на высокое место - Советский спорт
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Биатлон24 января 2019 18:22Источник: Телеканал «Матч ТВ»

Светлана Миронова: Было тяжело, поэтому я рада подняться на высокое место

Российская биатлонистка Светлана Миронова – о спринтерской гонке на этапе Кубка мира в Антхольце, где она заняла седьмое место.

– В прошлом году на этапе Кубка мира я тоже стреляла без промахов. По трассе было тяжело, поэтому я рада подняться на высокое место.

В Антхольце высота большая, трудно выступать. Мы живем ниже трассы, организм не начинает акклиматизироваться.

Тренеры мне говорили, чтобы я стреляла в своем ритме, но на трассе было очень тяжело. В гонке преследования буду держать свой ритм и стараться уверенно идти по дистанции, – сказала Миронова в эфире «Матч ТВ».

#кубок мира по биатлону#миронова светлана
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