Светлана Миронова: Было тяжело, поэтому я рада подняться на высокое место

Биатлон 24 января 2019 18:22 Источник: Телеканал «Матч ТВ»

Российская биатлонистка Светлана Миронова – о спринтерской гонке на этапе Кубка мира в Антхольце, где она заняла седьмое место.

– В прошлом году на этапе Кубка мира я тоже стреляла без промахов. По трассе было тяжело, поэтому я рада подняться на высокое место.

В Антхольце высота большая, трудно выступать. Мы живем ниже трассы, организм не начинает акклиматизироваться.

Тренеры мне говорили, чтобы я стреляла в своем ритме, но на трассе было очень тяжело. В гонке преследования буду держать свой ритм и стараться уверенно идти по дистанции, – сказала Миронова в эфире «Матч ТВ».