Николай Загурский: Будет сложно рассчитывать на точную стрельбу в спринтерской гонке - Советский спорт
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Биатлон25 января 2019 17:34Источник: News.ru

Николай Загурский: Будет сложно рассчитывать на точную стрельбу в спринтерской гонке

Тренер российских биатлонистов по стрельбе Николай Загурский перед стартом спринтерской гонки в рамках 6-го этапа Кубка мира в Антхольце (Италия) заявил, что у спортсменов возникли сложности на пристрелке.

- На пристрелке всем спортсменам было непросто, поэтому в гонке сложно будет рассчитывать на точную стрельбу. Дело даже не в высоте и сложном подходе к рубежу, а в ярком ослепляющем солнце, из-за которого в диоптр плохо видно прицел, - цитирует специалиста News.ru.

Ранее стало известно, что шведский биатлонист Себастьян Самуэльссон не примет участия в спринте на этапе Кубка мира в Антхольце.

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