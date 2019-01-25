Николай Загурский: Будет сложно рассчитывать на точную стрельбу в спринтерской гонке

Биатлон 25 января 2019 17:34 Источник: News.ru

Тренер российских биатлонистов по стрельбе Николай Загурский перед стартом спринтерской гонки в рамках 6-го этапа Кубка мира в Антхольце (Италия) заявил, что у спортсменов возникли сложности на пристрелке.

- На пристрелке всем спортсменам было непросто, поэтому в гонке сложно будет рассчитывать на точную стрельбу. Дело даже не в высоте и сложном подходе к рубежу, а в ярком ослепляющем солнце, из-за которого в диоптр плохо видно прицел, - цитирует специалиста News.ru.

Ранее стало известно, что шведский биатлонист Себастьян Самуэльссон не примет участия в спринте на этапе Кубка мира в Антхольце.