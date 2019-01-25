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Биатлон25 января 2019 18:17Источник: Телеканал «Матч ТВ»Автор: Сметанникова Дарья

Йоханнес Бе: Однажды я все равно проиграю

Норвежский биатлонист Йоханнес Бе прокомментировал свою победу в спринте на этапе Кубка мира в Антхольце.

25-летний Бе одержал 11-ю победу в текущем сезоне. Норвежец продолжает лидировать в общем зачете Кубка мира.

«Когда буду выступать плохо? Нельзя побеждать постоянно, однажды я все равно проиграю. На данный момент я делаю свою работу с наслаждением, она приносит мне победы», - цитирует Бе «Матч ТВ».

Второе место в спринте занял еще один норвежец Эрленн Бьонтегорд. Тройку лучших замкнул француз Антонин Гигонна.

#бе йоханнес#кубок мира по биатлону
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