Йоханнес Бе: Однажды я все равно проиграю

Биатлон 25 января 2019 18:17 Источник: Телеканал «Матч ТВ» Автор: Сметанникова Дарья

Норвежский биатлонист Йоханнес Бе прокомментировал свою победу в спринте на этапе Кубка мира в Антхольце.

25-летний Бе одержал 11-ю победу в текущем сезоне. Норвежец продолжает лидировать в общем зачете Кубка мира.

«Когда буду выступать плохо? Нельзя побеждать постоянно, однажды я все равно проиграю. На данный момент я делаю свою работу с наслаждением, она приносит мне победы», - цитирует Бе «Матч ТВ».

Второе место в спринте занял еще один норвежец Эрленн Бьонтегорд. Тройку лучших замкнул француз Антонин Гигонна.