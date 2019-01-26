Кайшева выиграла гонку преследования в Ленцерхайде, Сливко – вторая, Васнецова – третья - Советский спорт
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Биатлон26 января 2019 13:40Автор: Липкин Антон

Кайшева выиграла гонку преследования в Ленцерхайде, Сливко – вторая, Васнецова – третья

Российские биатлонистки заняли весь пьедестал почета в гонке преследования на Кубке IBU.

Российские биатлонистка Ульяна Кайшева стала победительницей гонки преследования на шестом этапе Кубка IBU в Ленцерхайде.

24-летняя Кайшева ушла на дистанцию второй с отставанием в 3,7 секунды от победительницы спринта Виктории Сливко. В итоге, допустив на один промах меньше, Кайшева опередила своего партнера по сборной России на 37,6 секунд.

Третьей на пьедестале почета стала еще одна российская биатлонистка – Валерия Васнецова, которая в спринте показала пятый результат. Более того, на четвертом месте к финишу пришла Елизавета Каплина, поднявшаяся с девятого места.

Десятку замкнула Наталья Гербулова, Тамара Воронина стала 39-й.

В воскресенье этап в Ленцерхайде завершится смешанной эстафетой и сингл-микстом.

Ленцерхайде (Швейцария)
Кубок IBU
6-й этап
Женщины
Гонка преследования

1. Ульяна Кайшева (Россия) – 32.45,5 (1+0+0+0)
2. Виктория Сливко (Россия) – +37,6 (0+2+0+0)
3. Валерия Васнецова (Россия) – +56,2 (0+0+1+1)
4. Елизавета Каплина (Россия) – +1.12,4 (0+0+1+0)…
10. Наталья Гербулова (Россия) – +2.18,7 (1+0+2+2)…
39. Тамара Воронина (Россия) – +3.12,9 (3+0+1+2)

#кубок ibu#женская сборная россии по биатлону#кайшева ульяна#сливко виктория#васнецова валерия#каплина елизавета#гербулова наталья#воронина тамара
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