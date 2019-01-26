Бабиков завоевал бронзу в гонке преследования на Кубке IBU в Швейцарии

Российский биатлонист Антон Бабиков сумел выиграть бронзовую медаль в гонке преследования на 6-м этапе Кубка IBU в Ленцерхайде.
Победу в гонке одержал французский биатлонист Фабьен Клод. Второе место досталось немцу Филипу Хорну.
Кубок IBU
Ленцерхайде (Швейцария)
6-й этап
Мужчины
Гонка преследования
1. Фабьен Клод (Франция) - 35.30,6 (2 промаха)
2. Филип Хорн (Германия) - +12,2 (2)
3. Антон Бабиков (Россия) - +16,2 (2)…
5. Алексей Слепов (Россия) - +1.06,3 (4)…
11. Никита Поршнев (Россия) - +2.16,0 (1)
12. Сергей Корастылев (Россия) - +2.17,9 (5)…
18. Вадим Филимонов (Россия) - +2.53,5 (2)…
27. Семен Сучилов (Россия) — +3.59,6 (4)