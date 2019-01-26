Биатлон 26 января 2019 15:36 Источник: «Советский спорт»

Бабиков завоевал бронзу в гонке преследования на Кубке IBU в Швейцарии

Российский биатлонист Антон Бабиков сумел выиграть бронзовую медаль в гонке преследования на 6-м этапе Кубка IBU в Ленцерхайде.