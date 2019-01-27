Биатлон 27 января 2019 13:21 Источник: «Советский спорт» Автор: Абушкин Руслан

Корастылев и Кайшева победили в сингл-миксте на этапе Кубка IBU

Российские биатлонисты Сергей Корастылев и Ульяна Кайшева стали первыми в сингл-миксте на 6-м этапе Кубка IBU в швейцарском Ленцерхайде.