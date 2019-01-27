Российская сборная выиграла смешанную эстафету на этапе Кубка IBU - Советский спорт
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Биатлон27 января 2019 17:03Источник: «Советский спорт»Автор: Абушкин Руслан

Российская сборная выиграла смешанную эстафету на этапе Кубка IBU

Российские биатлонисты Антон Бабиков, Алексей Слепов, Валерия Васнецова и Виктория Сливко стали первыми в смешанной эстафете на 6-м этапе Кубка IBU в швейцарском Ленцерхайде.

Россияне использовали семь дополнительных патронов, показав результат 1:16.24,1.

Вторыми стали немцы, третье место заняли норвежцы.

Ленцерхайде (Швейцария)
Кубок IBU
6-й этап
Смешанная эстафета

1. Россия (Антон Бабиков, Алексей Слепов, Валерия Васнецова, Виктория Сливко) – 1:16.24,1 (0+7)
2. Германия (Лукас Фрацшер, Филипп Хорн, Надин Хорхлер, Янина Хеттих) – отставание 1.24,9 (2+10)
3. Норвегия (Ховард Бугетвейт, Йоханнес Дале, Рагнхильд Фемстейневик, Эмили Калкенберг) – +1.29,8 (0+12)
4. Чехия (Михал Шлезингр, Милан Земличка, Людмила Горка, Анна Ткадлецова) – +3.58,3 (0+11)
5. Австрия (Лоренц Вягер, Николаус Лайтингер, Фабьенн Хартвегер, Симоне Кюпфнер) – +4.32,4 (3+8)
6. Франция (Аристид Бегю, Фабьен Клод, Миртиль Бегю, Хло Шевалье) – +5.02,3 (1+12)

#кубок ibu#бабиков антон#слепов алексей#васнецова валерия#сливко виктория
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