Биатлон 27 января 2019 17:03 Источник: «Советский спорт» Автор: Абушкин Руслан

Российская сборная выиграла смешанную эстафету на этапе Кубка IBU

Российские биатлонисты Антон Бабиков, Алексей Слепов, Валерия Васнецова и Виктория Сливко стали первыми в смешанной эстафете на 6-м этапе Кубка IBU в швейцарском Ленцерхайде.