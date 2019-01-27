Фийон-Майе выиграл масс-старт в Антерсельве, Гараничев – седьмой - Советский спорт
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Биатлон27 января 2019 18:16Источник: «Советский спорт»Автор: Липкин Антон

Фийон-Майе выиграл масс-старт в Антерсельве, Гараничев – седьмой

Француз одержал первую личную победу на этапе Кубка мира.

Французский биатлонист Кентен Фийон-Майе стал победителем масс-старта на шестом этапе Кубка мира в Антерсельве (Италия).

26-летний Фийон-Майе впервые в своей карьере занял первое место в личных гонках на этапах Кубка мира. Отстреляв без промахов, он опередил на 14,3 секунды лидера общего зачета Кубка мира Йоханнеса Бе из Норвегии, который выиграл пять предыдущих гонок. Бронзовым призером стал немец Арнд Пайффер.

Первым из российских участников финишировал Евгений Гараничев. Он мог бы претендовать на медали, но промахнулся последним выстрелом на четвертом огневом рубеже и в итоге стал седьмым. Александр Логинов с четырьмя промахами стал 20-м, Матвей Елисеев с пятью – 29-м.

Седьмой этап Кубка мира пройдет в канадском Кэнморе с 7 по 11 февраля. В его рамках запланированы индивидуальные гонки, эстафеты и масс-старты.

Антерсельва (Италия)
Кубок мира
6-й этап
Мужчины
Масс-старт

1. Кентен Фийон-Майе (Франция) – 34.39,4 (0 промахов)
2. Йоханнес Бе (Норвегия) – +14,3 (2)
3. Арнд Пайффер (Германия) – +24,6 (0)
4. Мартен Фуркад (Франция) – +50,4 (1)
5. Антонин Гигонна (Франция) – +51,8 (2)
6. Беньямин Вегер (Швейцария) – +52,5 (2)
7. Евгений Гараничев (Россия) – +1.00,5 (2)
8. Ларс Хельге Биркеланд (Норвегия) – +1.08,5 (2)…
20. Александр Логинов (Россия) – +1.46,4 (4)…
29. Матвей Елисеев (Россия) – +4.05,4 (5)

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