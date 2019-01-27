Вольфганг Пихлер: Губерниев – артист, хотя думает, что является великим экспертом во всем - Советский спорт
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Биатлон27 января 2019 22:12Источник: Телеканал «Матч ТВ»Автор: Липкин Антон

Вольфганг Пихлер: Губерниев – артист, хотя думает, что является великим экспертом во всем

Немец держит дистанцию с российским комментатором.

Тренер сборной Швеции Вольфганг Пихлер высказался о комментаторе «Матч ТВ» Дмитрии Губерниеве и встал на защиту российских биатлонисток, которых подозревают в применении допинга.

«У меня есть свое мнение о Губерниеве, – приводит слова Пихлера официальный сайт телеканала «Матч ТВ». – Он не журналист. Он артист. Хотя он думает, что является великим экспертом во всем. У меня есть правило – между мной и Губерниевым должно быть минимум десять метров.

Конечно, я буду биться за Россию. Я знаю, что Григорий Родченков говорит некорректно. А еще я знаю, что мы ничего плохого не делали. Поэтому я и буду биться за Зайцеву, за Романову, за мою команду. Внутри нашего коллектива никогда не было допинга».

Напомним, Пихлер тренировал женскую сборную России с 2011 по 2014 годы. В этот период Губерниев нередко критиковал немца.

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