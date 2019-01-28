Объявлен состав сборной России на этапы Кубка мира в Канаде и США - Советский спорт
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Биатлон28 января 2019 19:00Источник: «Советский спорт»Автор: Тигай Лев

Объявлен состав сборной России на этапы Кубка мира в Канаде и США

СБР назвал имена биатлонистов, которые выступят за сборную страны на ближайших, заокеанских этапах Кубка мира в канадском Кэнморе (7-11 февраля) и американском Солт-Лейк-Сити (14-18 февраля): мужчины это Александр Логинов, Евгений Гараничев, Эдуард Латыпов, Александр Поварницын, Сергей Корастылев, Юрий Шопин, у женщин - Ульяна Кайшева, Лариса Куклина, Валерия Васнецова, Кристина Ильченко, Анастасия Морозова, Маргарита Васильева, сообщает специально для «Советского спорта» руководитель пресс-службы СБР Константин Бойцов.

На сборе в Риднау со 2 по 18 февраля под руководством главного тренера сборной Анатолия Хованцева будут работать: мужчины - Дмитрий Малышко, Матвей Елисеев, Максим Цветков, Никита Поршнев, Василий Томшин, Семен Сучилов, Антон Бабиков, женщины - Екатерина Юлова-Перхт, Ирина Старых, Светлана Миронова, Евгения Павлова, Виктория Сливко, Наталья Гербулова.

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