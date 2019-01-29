Владимир Барнашов: На североамериканских этапах мы увидим совсем другого Логинова

Биатлон 29 января 2019 10:52 Источник: «RT на русском» Автор: Сметанникова Дарья

Бывший главный тренер сборной России по биатлону Владимир Барнашов прокомментировал выступление Александра Логинова в текущем сезоне.

«Он должен остаться в тройке сильнейших. Вокруг Саши в последнее время было слишком много негатива, но сейчас ажиотаж поутих, что должно пойти Логинову на пользу. К тому же у него будет время набрать форму и привести себя в порядок. Уверен, на североамериканских этапах мы увидим совсем другого Логинова.

Понятно, что Евгений Гараничев и Александр не побегут все гонки, как в Северной Америке, так и в Белоруссии на чемпионате Европы. Предположим, на грядущих этапах КМ в индивидуалках и эстафетах мы их не увидим. А вот в менее затяжных гонках оба вполне могут принять участие и набрать важные очки», - цитирует Барнашова RT на русском.

Этап Кубка мира в канадском Канморе пройдет с 7 по 11 февраля, а в Солт-Лейк-Сити (США) – с 14 по 18 февраля.