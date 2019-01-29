Владимир Барнашов: Фуркад не будет бегать на уровне Йоханнеса Бе - Советский спорт
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Биатлон29 января 2019 10:55Источник: «RT на русском»Автор: Сметанникова Дарья

Владимир Барнашов: Фуркад не будет бегать на уровне Йоханнеса Бе

Бывший главный тренер сборной России по биатлону Владимир Барнашов поделился мнением насчет неудачного выступления француза Мартена Фуркада в текущем сезоне.

«Просто мы привыкли к тому, что Мартен всегда первый. Представьте, если бы в России появился биатлонист, который регулярно бы забегал в топ-5 и шел в первой тройке тотала. Думаю, мы были бы довольны его результатами. Фуркад все-таки не робот, а человек. Тот же Уле-Эйнар Бьорндален казался вечным и непобедимым, но и его время прошло.

На уровне того же Йоханнеса Бе Мартен бегать не будет. Но собраться на один крупный турнир француз точно в состоянии, все-таки он обладает колоссальным опытом», - цитирует Барнашова RT на русском.

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