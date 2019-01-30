Женская сборная России стала шестой в эстафете на юниорском чемпионате мира - Советский спорт
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Биатлон30 января 2019 17:49Источник: «Советский спорт»Автор: Сметанникова Дарья

Женская сборная России стала шестой в эстафете на юниорском чемпионате мира

В словацкой Осрблье проходит юниорский чемпионат мира по биатлону.

В эстафете у юниорок победу одержала сборная Франции. Второе место заняла команда Германии. Бронза досталась биатлонисткам из Швеции.

Женская сборная России финишировала шестой. В составе команды бежали Анастасия Кайшева, Татьяна Воронова и Ирина Казакевич.

Ранее в эстафете у мужчин победу праздновала сборная России.

Осрблье, Словакия
Биатлон
Юношеский чемпионат мира
Эстафета, юниорки

1. Франция (Камиль Бенед, Софи Шавью, Лу Жанмонно Лоран) – 54.26,4 (0+1)
2. Германия (Франциска Пфнюр, Ханна Кебингер, Юлиане Фрювирт) – +15,1 (0+3)
3. Швеция (Аманда Ландстрем, Энни Линд, Эльвира Карин Оберг) – +36,6 (0+4)
4. Италия (Самуэла Комола, Ирен Лардшнайдер, Микела Каррара) – +37,4 (0+5)
5. Норвегия (Мари Веттерхус, Хильде Фоссе, Яни Арнеклейв) – +37,9 (0+6)
6. Россия (Анастасия Кайшева, Татьяна Воронова, Ирина Казакевич) – +56,6 (0+8)

#кайшева анастасия#воронова татьяна#казакевич ирина#Чемпионат мира по биатлону среди юниоров
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