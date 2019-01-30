Биатлон 30 января 2019 17:49 Источник: «Советский спорт» Автор: Сметанникова Дарья

Женская сборная России стала шестой в эстафете на юниорском чемпионате мира

В словацкой Осрблье проходит юниорский чемпионат мира по биатлону.