Биатлон 07 февраля 2019 08:36 Источник: «Советский спорт» Автор: Сметанникова Дарья

Российские биатлонистки узнали стартовые номера на индивидуальную гонку в Кэнморе

В ночь с 7 на 8 февраля в канадском Кэнморе состоится женская индивидуальная гонка в рамках седьмого этапа Кубка мира.