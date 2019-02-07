Российские биатлонистки узнали стартовые номера на индивидуальную гонку в Кэнморе

В ночь с 7 на 8 февраля в канадском Кэнморе состоится женская индивидуальная гонка в рамках седьмого этапа Кубка мира.
Первой из россиянок в гонку отправится Валерия Васнецова, которая получила 15-й стартовый номер. Лариса Куклина стартует 34-й, Маргарита Васильева – 42-й, Кристина Ильченко – 69-й, Ульяна Кайшева – 75-й, Лейсан Бикташева – 76-й.
Отметим, что из-за сильных морозов в Кэнморе гонка у женщин пройдет в сокращенном формате – вместо 15 км будет 12,5. Вместо одной минуты штрафа к результату спортсменки, допустившей промах, будет добавлено 45 секунд.
Индивидуальная гонка у женщин пройдет в 0:55 мск.