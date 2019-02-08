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Биатлон08 февраля 2019 09:30Источник: Телеканал «Матч ТВ»Автор: Липкин Антон

Александр Поварницын: Доволен стрельбой, но не собой

Российский биатлонист занял 18-е место в индивидуальной гонке в Кэнморе.

Российский биатлонист Александр Поварницын прокомментировал свое выступление в индивидуальной гонке на седьмом этапе Кубка мира в Кэнморе (Канада).

«Это мои четыре нуля в этом сезоне, – сказал 24-летний Поварницын в интервью в эфире телеканала «Матч ТВ». – Думаю, это результат той работы, которую я проделал во время подготовки.

Не могу сказать точно про свое самочувствие, очень тяжелые погодные условия, лыжи едут как по песку, и ты не можешь сориентироваться. Быстрое закисление, а вроде чувствуешь себя хорошо. Доволен своей стрельбой, но не собой».

Напомним, Поварницын, не допустивший ни одного промаха на четырех огневых рубежах, занял 18-е место, проиграв победителю Йоханнесу Бе из Норвегии 3 минуты 42,2 секунды.

В пятницу на канадском этапе Кубка мира пройдет мужская эстафета.

#кубок мира по биатлону#мужская сборная россии по биатлону#поварницын александр
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