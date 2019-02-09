Биатлонисты сборной России стали третьими в эстафете на этапе Кубка мира

Биатлонисты сборной России заняли третье место в эстафете на этапе Кубка мира в канадском Кэнморе.
Евгений Гараничев, Эдуард Латыпов, Александр Логинов и Александр Поварницын пробежали эстафету без штрафных кругов за 1 час 18 минут 25 секунд.
Первыми стали норвежцы, которые с семью дополнительными патронами финишировали с результатом 1 час 16 минут 36,6 секунды. Второе место у биатлонистов сборной Франции (8; +1 минута 10,4 секунды).
Кубок мира.
Седьмой этап. Кэнмор (Канада).
Эстафета 4х7,5 км.
Мужчины
Стрельба
Ход
Финиш
1
Норвегия
0+7 (0+2 0+2 0+3 0+0)
1 (1:07.19,0)
1:16.36,6
2
Франция
0+8 (0+2 0+1 0+1 0+4)
2 (+41,8)
+1.10,4
3
Россия
0+9 (0+3 0+0 0+4 0+2)
5 (+1.18,0)
+1.48,4
4
Германия
3+12 (0+3 1+3 0+3 2+3)
3 (+46,2)
+2.48,6
5
Австрия
3+11 (0+1 0+2 0+2 3+6)
4 (+58,4)
+3.22,2