Биатлонисты сборной России стали третьими в эстафете на этапе Кубка мира

Биатлон 09 февраля 2019 00:02 Источник: «Советский спорт»

Биатлонисты сборной России заняли третье место в эстафете на этапе Кубка мира в канадском Кэнморе.

Евгений Гараничев, Эдуард Латыпов, Александр Логинов и Александр Поварницын пробежали эстафету без штрафных кругов за 1 час 18 минут 25 секунд.

Первыми стали норвежцы, которые с семью дополнительными патронами финишировали с результатом 1 час 16 минут 36,6 секунды. Второе место у биатлонистов сборной Франции (8; +1 минута 10,4 секунды).

Кубок мира.

Седьмой этап. Кэнмор (Канада).

Эстафета 4х7,5 км.

Мужчины