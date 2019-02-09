Биатлонисты сборной России стали третьими в эстафете на этапе Кубка мира - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1

Рубрики

НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняИтоги года 2018

Виды спорта

BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Биатлон09 февраля 2019 00:02Источник: «Советский спорт»

Биатлонисты сборной России стали третьими в эстафете на этапе Кубка мира

Биатлонисты сборной России заняли третье место в эстафете на этапе Кубка мира в канадском Кэнморе.

Евгений Гараничев, Эдуард Латыпов, Александр Логинов и Александр Поварницын пробежали эстафету без штрафных кругов за 1 час 18 минут 25 секунд.

Первыми стали норвежцы, которые с семью дополнительными патронами финишировали с результатом 1 час 16 минут 36,6 секунды. Второе место у биатлонистов сборной Франции (8; +1 минута 10,4 секунды).

Кубок мира.
Седьмой этап. Кэнмор (Канада).
Эстафета 4х7,5 км.
Мужчины

Стрельба

Ход

Финиш

1

Норвегия

0+7 (0+2 0+2 0+3 0+0)

1 (1:07.19,0)

1:16.36,6

2

Франция

0+8 (0+2 0+1 0+1 0+4)

2 (+41,8)

+1.10,4

3

Россия

0+9 (0+3 0+0 0+4 0+2)

5 (+1.18,0)

+1.48,4

4

Германия

3+12 (0+3 1+3 0+3 2+3)

3 (+46,2)

+2.48,6

5

Австрия

3+11 (0+1 0+2 0+2 3+6)

4 (+58,4)

+3.22,2

#кубок мира по биатлону#мужская сборная россии по биатлону#гараничев евгений#латыпов эдуард#логинов александр#поварницын александр
О редакции
Политика конфиденциальности
Реклама на сайте
Правовая информация
Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика
Мобильное приложение

Новости спорта