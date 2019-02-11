Рейс-директор IBU – об отмене гонок: Мы заботимся о здоровье спортсменов

Биатлон 11 февраля 2019 00:11 Источник: Телеканал «Матч ТВ»

Рейс-директор Международного союза биатлонистов (IBU) Борут Нунар – об отмене спринтерских гонок на этапе Кубка мира в канадском Кэнморе.

–Утром на стадионе температура доходила до минус 30. Затем столбик термометра поднялся до минус 25, но не было никаких гарантий, что во время старта будет приемлемая температура воздуха. Поэтому мы решили отменить обе спринтерские гонки.

Мы получали разные данные по прогнозу погоды. Была информация, что за день максимальная температура будет минус 21. Но даже если бы было минус 19, из-за ветра холод был бы особенно ощутим.

Мы заботимся о здоровье спортсменов, которые уже соревновались в трудных условиях. Впереди нас ждет чемпионат мира, поэтому риск был слишком большим, – приводит слова Нунара «Матч ТВ».