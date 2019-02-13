Майгуров считает нецелесообразным проведение «Гонки чемпионов»

Биатлон 13 февраля 2019 12:23 Источник: News.ru Автор: Спирин Дмитрий

Вице-президент Союза биатлонистов России (СБР) по международным отношениям Виктор Майгуров прокомментировал решение исполкома Международного союза биатлонистов отклонить предложение о проведении Гонки чемпионов в Тюмени.

- Решение IBU принято с простой формулировкой „в связи с текущей ситуацией“. Это продолжающееся расследование по допингу, временный статус СБР и другие факторы. Мы можем провести эти соревнования, но иностранные спортсмены вряд ли на них поедут без согласования IBU. К тому же IBU будет вправе предъявить нам претензии и даже штрафы. Это решение надо спокойно принять и своевременно подать заявку на следующий сезон, - цитирует Майгурова News.ru.

Также Майгуров отметил, что руководство департамента спорта Тюменской области не планирует проводить эти соревнования во что бы то ни стало.