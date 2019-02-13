Аввакумова может сменить сборную Южной Кореи на другую команду

Биатлон 13 февраля 2019 16:53 Автор: Сметанникова Дарья

Российская биатлонистка Екатерина Аввакумова, выступающая с 2017 года за сборную Южной Кореи, может снова сменить спортивное гражданство.

По информации Chosun, Аввакумова намерена продолжить карьеру в новой национальной команде, так как не смогла адаптироваться к условиям жизни в Южной Корее. 28-летняя биатлонистка выступила на Олимпийских играх 2018 года, после чего вернулась в Россию.

Аввакумова приняла гражданство Южной Кореи в конце 2016 года. На чемпионате мира-2017 она заняла пятое место, став первой кореянкой в истории, которой удалось финишировать в первой шестерке на мировом первенстве.