Екатерина Аввакумова – о смене спортивного гражданства: Вообще-то, я собралась ехать на Кубки России

Биатлон 14 февраля 2019 12:58 Источник: «Советский спорт» Автор: Сметанникова Дарья

Российская биатлонистка Екатерина Аввакумова приняла гражданство Южной Кореи в конце 2016 года.

Ранее сообщалось, что Аввакумова, выступающая с 2017 года за сборную Южной Кореи, может снова сменить спортивное гражданство.

«Эмм… Вообще-то, я собралась ехать на Кубки России. Но спасибо за идею, я подумаю», - написала спортсменка в своем инстаграм.

По информации СМИ Аввакумова намерена продолжить карьеру в новой национальной команде, так как не смогла адаптироваться к условиям жизни в Южной Корее. 28-летняя биатлонистка выступила на Олимпийских играх 2018 года, после чего вернулась в Россию.