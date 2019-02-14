Екатерина Аввакумова – о смене спортивного гражданства: Вообще-то, я собралась ехать на Кубки России - Советский спорт
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Биатлон14 февраля 2019 12:58Источник: «Советский спорт»Автор: Сметанникова Дарья

Екатерина Аввакумова – о смене спортивного гражданства: Вообще-то, я собралась ехать на Кубки России

Российская биатлонистка Екатерина Аввакумова приняла гражданство Южной Кореи в конце 2016 года.

Ранее сообщалось, что Аввакумова, выступающая с 2017 года за сборную Южной Кореи, может снова сменить спортивное гражданство.

«Эмм… Вообще-то, я собралась ехать на Кубки России. Но спасибо за идею, я подумаю», - написала спортсменка в своем инстаграм.

По информации СМИ Аввакумова намерена продолжить карьеру в новой национальной команде, так как не смогла адаптироваться к условиям жизни в Южной Корее. 28-летняя биатлонистка выступила на Олимпийских играх 2018 года, после чего вернулась в Россию.

#аввакумова екатерина#кубок россии по биатлону
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