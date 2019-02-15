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Биатлон15 февраля 2019 23:47Источник: Телеканал «Матч ТВ»

Александр Логинов: Подошел абсолютно неготовым к стрельбе

Российский биатлонист Александр Логинов – о спринтерской гонке на этапе Кубка мира в Солт-Лейк-Сити.

– Был ветер, но все-таки сказалась неготовность стрелять после второго круга. Подошел абсолютно неготовым к стрельбе, сил не было.

Высота чувствуется больше, чем есть на самом деле. Первый круг шел с мыслями, что надо оставлять силы на второй и третий круг. Но тут такая высота, что силы сразу заканчиваются, – приводит слова Логинова «Матч ТВ».

Напомним, Логинов по итогам гонки занял 28-е место. Лучшим из россиян стал Евгений Гараничев – 15-е место. Победу одержал норвежец Ветле Кристиансен.

#кубок мира по биатлону#логинов александр
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