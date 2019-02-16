Александр Поварницын: Организм отказывается работать, никакого тонуса в мышцах нет

Российский биатлонист Александр Поварницын – о спринтерской гонке на этапе Кубка мира в Солт-Лейк-Сити.

– Я расстроен, потому что уже которую гонку я могу стрелять хорошо, но… Свое функциональное состояние оцениваю, как ужасное.

Организм отказывается работать, никакого тонуса в мышцах нет. Стараюсь на тренировках, но организм не может реализоваться. Хотя стартов было не много, но такое ощущение, будто набегался и организм пытается защитить себя, – приводит слова Поварницына «Матч ТВ».

Напомним, Поварницын по итогам гонки занял 24-е место. Лучшим из россиян стал Евгений Гараничев – 15-е место. Победу одержал норвежец Ветле Кристиансен.