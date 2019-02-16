Эдуард Латыпов: Попытался идти за Бе, бежишь и не понимаешь, как он уходит

Российский биатлонист Эдуард Латыпов – о спринтерской гонке на этапе Кубка мира в Солт-Лейк-Сити.

– Был сильный ветер. На «лежке» он крутился в разные стороны, даже не стал делать поправку. Первые два выстрела сдуло. На «стойке» как только изготовился, подул сильный ветер. Долго выцеливал. Высота сказывается.

Мышцы не работают, организм не дает. На трассе пересекся с Йоханнесом Бе. Попытался два подъема идти за Йоханнесом. Бежишь и не понимаешь, как он уходит. Вроде бы тоже толкаешься, а он уходит все равно, – приводит слова Латыпова «Матч ТВ».

Напомним, Латыпов по итогам гонки занял 48-е место. Лучшим из россиян стал Евгений Гараничев – 15-е место. Победу одержал норвежец Ветле Кристиансен.