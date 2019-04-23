Анатолий Хованцев: В резерве сборной России больше не будет «ветеранов»

Анатолий Хованцев сообщил, что в резерве сборной России будут только молодые биатлонисты.
«В резерве больше не будет «ветеранов», только молодые спортсмены. Ротация основного состава не будет такой, как в прошлом сезоне. В прошлом году мы могли экспериментировать и проверить в деле большое количество спортсменов. В новом сезоне нам надо уже начать планомерно готовить биатлонистов к Олимпийским играм — 2022. При этом надо понимать, что по шестым номерам, зачастую бывают изменения», - цитируют Хованцева «Известия».
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