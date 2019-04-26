Сергей Тарасов: Центр имени Шипулина в Екатеринбурге? А почему не имени Чепикова? Олимпийский чемпион по биатлону Сергей Тарасов высказал свое мнение по поводу названия будущего биатлонного центра в Екатеринбурге.

– В Екатеринбурге будут строить большой биатлонный стадион, принято решение, что он будет носить имя Антона Шипулина, - поясняет суть вопроса Сергей Тарасов. – Думаю, это решение было принято на уровне руководства области. И, на мой взгляд, это решение не совсем правильное. Я ничего не имею против Антона, но в Екатеринбурге есть гораздо более именитый биатлонист – двукратный олимпийский чемпион Сергей Чепиков. Он человек очень скромный, и сам высказываться на эту тему не будет. Но мне кажется, будет более справедливо назвать этот биатлонный центр именем человека, который завоевал шесть олимпийских медалей, из них две золотых! Больше только у Александра Тихонова. Кроме этого, Чепиков - двукратный чемпион мира, плюс у него больше десяти серебряных и бронзовых наград мировых первенств. Также Сергей дважды побеждал в общем зачете Кубка мира!

Поэтому я считаю, что если уж в Екатеринбурге строят современный биатлонный центр, то лучшей кандидатуры, чье имя он должен носить, чем Сергей Чепиков, я не вижу.

– Вы с Сергеем вы на эту тему разговаривали?

– Как на духу – не разговаривал. И думаю, что Сергей может сказать, что я напрасно поднял эту тему. Но я ему отвечу, что это мое личное мнение.