Логинов женился на украинской биатлонистке Кручовой (фото)

Российский биатлонист Александр Логинов женился на украинской спортсменке Марии Кручовой. Бракосочетание состоялось 12 мая в Тернопольской области.
Логинов является трехкратным призером чемпионата мира и четырехкратным чемпионом Европы. В этом году 27-летний биатлонист стал вторым в общем зачете Кубка мира.
Лучшим результатом 24-летней Кручовой является победа в спринте на этапе юниорского Кубка мира в 2015 году, а также бронза в паре с Виталием Трушем в одиночной эстафете Кубка IBU завершившегося сезона.
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