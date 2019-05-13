Логинов женился на украинской биатлонистке Кручовой (фото) Свадьба состоялась на западе Украины в Тернопольской области.

Российский биатлонист Александр Логинов женился на украинской спортсменке Марии Кручовой. Бракосочетание состоялось 12 мая в Тернопольской области.

Логинов является трехкратным призером чемпионата мира и четырехкратным чемпионом Европы. В этом году 27-летний биатлонист стал вторым в общем зачете Кубка мира.

Лучшим результатом 24-летней Кручовой является победа в спринте на этапе юниорского Кубка мира в 2015 году, а также бронза в паре с Виталием Трушем в одиночной эстафете Кубка IBU завершившегося сезона.