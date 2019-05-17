Габриэла Коукалова: Лаура, всего наилучшего в следующей главе твоей жизни - Советский спорт
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17 мая 2019 22:15Биатлон

Габриэла Коукалова: Лаура, всего наилучшего в следующей главе твоей жизни

Чешская биатлонистка Габриэла Коукалова написала прощальное письмо немецкой биатлонистке Лауре Дальмайер, завершившей свою профессиональную карьеру.

«Дорогая Лора, позволь мне пожелать всего наилучшего в следующей главе твоей жизни. Самое главное, здоровья и любви и мира каждый божий день.

Несмотря на то, что мы были конкурентками, каждый раз, когда старались достичь максимума, я чувствовала нашу близость друг к другу. Для меня большая честь, что мы вместе участвовали в гонках.

Спасибо за все, что ты сделала для мира биатлона, заботься о себе, наслаждайся жизнью, искренне надеюсь увидеть тебя в ближайшее время. Крепко обнимаю, с уважением, Габи».

Напомним, что ранее двукратная олимпийская чемпионка объявила о завершении карьеры биатлонистки. Об этом 25-летняя немка сообщила в своем Instagram.

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