Габриэла Коукалова: Лаура, всего наилучшего в следующей главе твоей жизни

«Дорогая Лора, позволь мне пожелать всего наилучшего в следующей главе твоей жизни. Самое главное, здоровья и любви и мира каждый божий день.
Несмотря на то, что мы были конкурентками, каждый раз, когда старались достичь максимума, я чувствовала нашу близость друг к другу. Для меня большая честь, что мы вместе участвовали в гонках.
Спасибо за все, что ты сделала для мира биатлона, заботься о себе, наслаждайся жизнью, искренне надеюсь увидеть тебя в ближайшее время. Крепко обнимаю, с уважением, Габи».
Напомним, что ранее двукратная олимпийская чемпионка объявила о завершении карьеры биатлонистки. Об этом 25-летняя немка сообщила в своем Instagram.
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