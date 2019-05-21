Губерниев – о голых швейцарских биатлонистах: Искрометная презентация команды (фото)

Российский комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на фотографию сборной Швейцарии по биатлону.
«Друзья, однако тенденция! Еще не остыл горячий воздушный поцелуй Кончиты Вурст, как в духе Евровидения блеснула мужская сборная Швейцарии по биатлону. Вашему вниманию искрометная презентация команды! Беньямин Вегер и компания не подвели. Ждем подобного от биатлонистов и лыжников России», - написал Губерниев в своем инстаграме.
В прошлом сезоне сборная Швейцарии заняла девятое место в общем зачете Кубка наций. Лучшим биатлонистом из этой страны стал Беньямин Вегер, который занял 14-е место в общем зачете Кубка мира.
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