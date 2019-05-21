Губерниев – о голых швейцарских биатлонистах: Искрометная презентация команды (фото) - Советский спорт
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21 мая 2019 16:32БиатлонСметанникова Дарья

Губерниев – о голых швейцарских биатлонистах: Искрометная презентация команды (фото)

Биатлонисты сборной Швейцарии сфотографировались голыми на фоне гор, презентуя свою команду на следующий сезон.

Российский комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на фотографию сборной Швейцарии по биатлону.

«Друзья, однако тенденция! Еще не остыл горячий воздушный поцелуй Кончиты Вурст, как в духе Евровидения блеснула мужская сборная Швейцарии по биатлону. Вашему вниманию искрометная презентация команды! Беньямин Вегер и компания не подвели. Ждем подобного от биатлонистов и лыжников России», - написал Губерниев в своем инстаграме.

В прошлом сезоне сборная Швейцарии заняла девятое место в общем зачете Кубка наций. Лучшим биатлонистом из этой страны стал Беньямин Вегер, который занял 14-е место в общем зачете Кубка мира.

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Друзья , однако тенденция !!!!! Ещё не остыл горячий воздушный поцелуй @conchitawurst , как в духе Евровидения блеснула мужская сборная Швейцарии по биатлону !!!!! Вашему вниманию искрометная презентация команды !!!! @benjamin.weger и компания не подвели !!!!! Ждём подобного от биатлонистов и лыжников России !!!!!! 🙈🙈🙈🙈🙈🙈🙈🙈🙈🙈🙈🙈🙈🙈🙈🙈🙈🙈🙈🙈🙈🙈🙈🙈🙈🙈🙈🙈🙈🙈🙈🙈🙈🙈🙈🙈🙈🙈🙈🙈🙈🙈🙈🙈🙈🙈🙈🙈🙈🙈🙈🙈🙈🙈🙈🙈🙈🙈🙈 #биатлонсдмитриемгуберниевым #биатлон #лыжисдмитриемгуберниевым #лыжи #швейцария #презентация #нахудойконец #евровидение2019 #неплохополучилось

Публикация от Дмитрий Губерниев (@guberniev_dmitry)

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