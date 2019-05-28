Коукалова объявила о завершении карьеры Чешская биатлонистка не выступала в последних двух сезонах.

Двукратная чемпионка мира по биатлону Габриэла Коукалова завершила карьеру, о чем сообщила на своей странице в Facebook.

Отметим, что 29-летняя чешская биатлонистка не выступала в двух предыдущих сезонах из-за проблем с икроножными мышцами.

«Оказавшись вне биатлона, я взглянула на жизнь с другой стороны, – написала Коукалова. – Я поняла, какие ценности настоящие и имеют смысл в моей жизни, а какие – нет. Внезапно я почувствовала радость и счастье, и для этого мне не нужны были победы в гонках. Я начала испытывать эмоции от обычных вещей. Я поняла, что спортивные результаты или какая-то воображаемая победа не обязательно означают счастливую жизнь.

Все это привело к тому, что я так долго принимала решение. Но это решение настолько важное, что я хотела быть точно уверена в том, что оно правильное».

Напомним, Коукалова победила в составе сборной Чехии в смешанной эстафете на чемпионате мира 2015 года в Контиолахти, а через два года стала чемпионкой мира в спринте в Хохфильцене. Также у нее по два серебра и бронзы.

На Олимпийских играх в Сочи он стала серебряным призером в масс-старте и смешанной эстафете.