Тренер: Вранье и клевета, Гараничев и Логинов в глаза не видели этих контрактов Максим Кугаевский, главный тренер сборной Тюменской области, которую представляет Евгений Гараничев, опроверг информацию о решении биатлониста не подписывать трудовой контракт с СБР.

- Это явная провокация, вранье и клевета, поскольку спортсмены Тюменской области даже в глаза не видели этих контрактов, они их физически не могли подписать. Причем не только Гараничев, но и Александр Логинов, который также представляет Тюменскую область, - приводит слова Кугаевского ТАСС.

Напомним, что в четверг в СМИ появилась информации, что призер Олимпиады в Сочи Гараничев оказался единственным биатлонистом сборной России, отказавшимся подписывать контракт с СБР.