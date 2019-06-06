Тренер: Вранье и клевета, Гараничев и Логинов в глаза не видели этих контрактов - Советский спорт
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06 июня 2019 17:46Биатлон

Тренер: Вранье и клевета, Гараничев и Логинов в глаза не видели этих контрактов

Максим Кугаевский, главный тренер сборной Тюменской области, которую представляет Евгений Гараничев, опроверг информацию о решении биатлониста не подписывать трудовой контракт с СБР.

- Это явная провокация, вранье и клевета, поскольку спортсмены Тюменской области даже в глаза не видели этих контрактов, они их физически не могли подписать. Причем не только Гараничев, но и Александр Логинов, который также представляет Тюменскую область, - приводит слова Кугаевского ТАСС.

Напомним, что в четверг в СМИ появилась информации, что призер Олимпиады в Сочи Гараничев оказался единственным биатлонистом сборной России, отказавшимся подписывать контракт с СБР.

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