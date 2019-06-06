Гараничев не подписал контракт с СБР

Исполнительный директор Союза биатлонистов России (СБР) Сергей Голиков сообщил, что Евгений Гараничев не продлил контракт с организацией на следующий сезон.
– Все подписали договор, кроме Гараничева. Есть документы, где стоят подписи моя и спортсмена. Могу приложить фото, Малышко и Елисеев. Гараничев не подписал – это правда. Сказал, что не хочет. Мы будем отдельно с ним решать вопрос. Но мы никого не заставляем. Контракт – дело добровольное. Что в дальнейшем будет – не знаю. Самое плохое в этой ситуации – что просто не хочет. Он мог внести дополнения, предложения по контракту. Но он не захотел, – приводит слова Голикова «Чемпионат».
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