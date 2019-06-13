Цветков, Старых и Глазырина включены в резервный состав сборной России

Максим Цветков, Ирина Старых и Екатерина Глазырина попали в число запасных сборной России по биатлону.
«Включение в резерв позволит им рассчитывать на попадание на централизованную подготовку, если возникнет необходимость в замене», - сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Союза биатлонистов России.
В резервный состав кандидатов также попали Татьяна Воронова, Юлия Дроздова, Анастасия Евюнина, Елизавета Каплина, Алина Клевцова, Анна Никулина, Максим Макаров, Вячеслав Малеев, Владимир Семаков, Семен Сучилов, Иван Томилов, Вадим Филимонов и Юрий Шопин.
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