Цветков, Старых и Глазырина включены в резервный состав сборной России Резервный состав кандидатов в сборную России по биатлону был утвержден Министерством спорта России.

Максим Цветков, Ирина Старых и Екатерина Глазырина попали в число запасных сборной России по биатлону.

«Включение в резерв позволит им рассчитывать на попадание на централизованную подготовку, если возникнет необходимость в замене», - сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Союза биатлонистов России.

В резервный состав кандидатов также попали Татьяна Воронова, Юлия Дроздова, Анастасия Евюнина, Елизавета Каплина, Алина Клевцова, Анна Никулина, Максим Макаров, Вячеслав Малеев, Владимир Семаков, Семен Сучилов, Иван Томилов, Вадим Филимонов и Юрий Шопин.