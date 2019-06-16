В Крыму погиб 17-летний биатлонист Артемий Хасанкаев

15 июня Артемий отошел от туристической группы и не вернулся. 16 июня стало известно, что его нет в живых, тело молодого спортсмена уже найдено.
Хасанкаев входил в состав юношеской сборной России. На чемпионате мира среди юниоров-2019 он занял 14-е место в индивидуальной гонке.
Сезон-2018/19 Артемий закончил на третьем месте в юношеском рейтинге СБР.
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