В Крыму погиб 17-летний биатлонист Артемий Хасанкаев - Советский спорт
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16 июня 2019 13:20БиатлонСпирин Дмитрий

В Крыму погиб 17-летний биатлонист Артемий Хасанкаев

В Крыму погиб 17-летний российский биатлонист Артемий Хасанкаев.

15 июня Артемий отошел от туристической группы и не вернулся. 16 июня стало известно, что его нет в живых, тело молодого спортсмена уже найдено.

Хасанкаев входил в состав юношеской сборной России. На чемпионате мира среди юниоров-2019 он занял 14-е место в индивидуальной гонке.

Сезон-2018/19 Артемий закончил на третьем месте в юношеском рейтинге СБР.

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