Симон Фуркад возглавил юниорскую сборную Франции - Советский спорт
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18 июня 2019 12:17БиатлонСпирин Дмитрий

Симон Фуркад возглавил юниорскую сборную Франции

Чемпион мира по биатлону Симон Фуркад стал тренером юниорской сборной Франции.

Соглашение с бывшим биатлонистом рассчитано на два года.

«Это новый вызов для меня. Здорово завершить карьеру и начать передавать свои знания другим спортсменам. Я думаю, что это лучшее время, чтобы стать тренером. Возглавлять сборную – большая честь для меня.

Надеюсь, что я смогу вывести ребят на пик потенциала. Я должен проявить себя в качестве тренера и показать все свои навыки на новой должности», – рассказал Фуркад.

Симон Фуркад - старший брат многократного олимпийского чемпиона и чемпиона мира Мартена Фуркада.

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