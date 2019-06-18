Симон Фуркад возглавил юниорскую сборную Франции

Соглашение с бывшим биатлонистом рассчитано на два года.
«Это новый вызов для меня. Здорово завершить карьеру и начать передавать свои знания другим спортсменам. Я думаю, что это лучшее время, чтобы стать тренером. Возглавлять сборную – большая честь для меня.
Надеюсь, что я смогу вывести ребят на пик потенциала. Я должен проявить себя в качестве тренера и показать все свои навыки на новой должности», – рассказал Фуркад.
Симон Фуркад - старший брат многократного олимпийского чемпиона и чемпиона мира Мартена Фуркада.
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